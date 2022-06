Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judiciare din Romania si Marea Britanie, cu sprijinul Eurojust, au colaborat pentru destructurarea unei grupari acuzate de trafic de persoane, proxenetism si spalare a banilor. Membrii gruparii, 14 cetateni romani din judetul Buzau, ar fi dus tinere in Anglia pe care le-au determinat sa…

