- Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate din Bistrița-Nasaud, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au desfașurat șase percheziții domiciliare la persoane suspectate de trafic de droguri. Percheziții in casele unor dealeri In cadrul…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au pus in aplicare, la inceputul lunii, 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunilor de constituire…

- Potrivit anchetatorilor, patru percheziții domiciliare au avut loc, luni in orașul Geoagiu, unde au fost depistate, in locuințele a patru indivizi din oraș, o arma, cinci butelii cu aer comprimat, zeci de bile de cauciuc, o cantitate de masa vegetala și mai multe bunuri, care ar face parte din patrimoniul …

- Agentia Nationala de Integritate anunta ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.374.478 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Popovici Cosmin Ovidiu Florian, impreuna cu familia, in perioada exercitarii functiei publice cu statut special. Acesta este…

- Un roman este acuzat de tradare și a fost arestat la propunerea DIICOT dupa ce a fost prins ca spiona pentru Rusia. Acesta filma și fotografia convoaie militare și instituții-cheie, iar informațiile le trimitea la Kremlin prin ambasada rusa. Barbatul ar fi filmat și fotografiat convoaie militare care…

- Update Romanul acuzat de tradare ar fi Dorin Alexandru Piscan, candidat ca independent la Primaria municipiului Ploiești. Stirea initiala Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea unui cetațean roman, cercetat…

- F.T. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, acesta fiind prins in flagrant la data de 15…