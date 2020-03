Grup de lucru coordonat de Guvern şi Administraţia Prezidenţială pentru evaluarea efectelor epidemiei de coronavirus ”Obiectivul acestui grup de lucru este de a identifica atat riscurile economice cat si masurile necesare care urmeaza a fi adoptate in perioada urmatoare pentru a reduce aceste riscuri. In acest moment, la nivelul Cancelariei primului ministru si la nivelul ministerelor implicate sunt mai multe analize si vor fi prezentate maine (miercuri – n.r.) aceste estimari si prognoze pentru perioada urmatoare”, a declarat seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, la finalul sedintei de Guvern. Ludovic Orban cere societatilor private sa schimbe programul de lucru pentru a evita aglomeratia … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

