Grup de lucru comun CNMR - MFE privind OUG 66 din 2011 Intalnirea, avand ca tema absorbția fondurilor europene, a vizat atat stadiul actual și perspectivele viitoare de finanțare, cat și semnalarea de catre beneficiari a unor inadvertențe in ceea ce privește cadrul legislativ de reglementare a utilizarii fondurilor europene pentru actuala perioada de programare. In ceea ce privește cadrul legal aplicabil, cele doua delegații au stabilit crearea de grupuri de lucru mixte in vederea modificarii Ordonanței de urgența nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute in obținerea și utilizarea fondurilor europene… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

