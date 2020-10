Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea privind suspendarea cursurilor fața in fața pentru mai multe școli din Timiș, din cauza ratei mari de infectare cu Covid-19. Elevii din mai multe localitați vor invața de luni, 26 octombrie, online.

- In acest context, președintele Klaus Iohannis a explicat ca nici nu se pune problema pentru testarea in masa a populației pentru Covid-19 , asta pentru ca Romania nu are capacitatea de a face sute de mii de teste din lipsa de personal și aparatura. ”In primul rand, Romania nu are capacitatea pentru…

- Dupa modelul Nicolae Robu, viitorul lider al CJT, președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica i-a facut pe candidații liberali inscriși pe listele pentru Parlament sa aștepte aproape 30 de minute in fața Palatului Administrativ pentru a depune candidaturile. „Vrem sa aratam ca avem o lista care imbina…

- Direcția de Sanatate Publica București trimite mesaje pacienților care sunt confirmați cu coronavirus, a informat Digi24. Contactata de Libertatea, șefa DSP București, Oana Nicolescu, a confirmat și a explicat ca de ieri și pana astazi au fost trimise aproximativ 300 de SMS-uri."Intr-adevar, va confirm…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a anuntat, luni, ca Primaria va deconta testarea pentru COVID-19 pentru cadrele didactice care vor dori, indiferent daca acestea lucreaza in sistemul public de invatamant sau in cel privat, anunța news.ro.Decebal Fagadau a transmis ca, in ultima sedinta…

- Fratele manelistului Florin Salam a fost recent confirmat cu noul coronavirus și transferat de urgența la Institutul Național de Boli Infecțioase „Dr. Matei Balș”. De pe patul de spital, omul a transmis un mesaj sfașietor.

- CARAS-SEVERIN – Este cel de-al doisprezecelea deces raportat de Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin, cazul fiind anuntat astazi si in raportarea nationala! Inca un deces survenit pe fondul infectarii cu Covid-19 confirma faptul ca temutul virus nu este o gluma. Este vorba despre un barbat…

- Peste 14,5% din testele COVID-19 au fost pozitive, la ultima raportare Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cele peste 7.500 de teste pentru COVID-19 facute în ultima perioada de raportare, 1.104 a fost pozitive, adica peste 14,5%. La terapie intensiva sunt cei mai multi…