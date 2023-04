Grup 4 RĂZBOI ELECTRONIC! Brigada 76 CERCETARE! GRUP 1 AVERTIZARE TIMPURIE! Ce este drept, nu este obligația niciunui demnitar al statului roman de a da explicații suplimentare cu privire la modalitatea concreta prin care factorii de decizie au hotarat sa sprijine Ucraina in razboiul cu Federația Rusa. Mai ales ca, totuși, a fost anunțata publica asumarea angajamentelor internaționale privind ”sprijinul necondiționat” acordat ucrainenilor. Insa nu doar […] The post Grup 4 RAZBOI ELECTRONIC! Brigada 76 CERCETARE! GRUP 1 AVERTIZARE TIMPURIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Pugilistul ucrainean Maksym Galinichev, medaliat la Jocurile Olimpice de vara pentru tineret, a fost ucis in razboiul dintre Ucraina și Rusia, la varsta de 22 de ani. Galinichev servea pentru Brigada 25 aeropurtata Sycheslav din Ucraina, in regiunea Luhan

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a luat in considerare o petitie online, al carei autor a propus redenumirea oficiala a Rusiei in "Moscovia" si schimbarea termenilor "rus" in "moscovit" si "Federatia Rusa" in "Federatia

- Vineri, 10 martie, declarația, adoptata de Parlamentul de la Chișinau, cu privire la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei , a fost in Monitorul Oficial, comunica Moldpres. Astfel, in document aleșii poporului au constatat ca Rusia, din februarie 2014, poarta un razboi de agresiune ilegal, neprovocat…

- Mircea Geoana, secretarul adjunct NATO, a declarat ca Ruisa nu are nici capacitatea necesara și nici nu intenționeaza sa inceapa un razboi impotriva NATO. “Este o problema de comunicare. Rusia are nevoie de un dusman pe masura mitologiei ca Rusia este o mare putere militara, iar faptul ca nu reusesc…

- Deputatul PSD Alin Chirila a propus, intr-o postare pe Facebook pe tema controversatelor lucrari pe canalul ucrainean Bastroe, oprirea sprijinului Romaniei fata de Ucraina pana cand aceasta se va conforma conventiilor internationale privind Delta Dunarii. Ulterior, postarea a fost editata, afirmatia…

- Ministrul Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE - Consiliul Afaceri Externe (CAE) - care va avea loc la Bruxelles, potrivit unui comunicat MAE.

- Odata cu declanșarea razboiului de Federația Rusa in Ucraina, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și-a schimbat prioritațile, a precizat directorul instituției, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru Platforma Inițiative de Securitate și Aparare. Fii la curent…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire la telefon cu omologul sau de la Kiev, Dmitro Kuleba, pe tema Legii privind minoritatile nationale din Ucraina, prilej cu care s-a convenit lansarea unui proces de consultari "cuprinzatoare" pe acest