- In cazul a șase șoferi, polițiștii au dispus masura de suspendare a dreptului de a conduce pentru perioade cuprinse intre 30 și 90 de zile. Un șofer fața de care s-a dispus masura complementara de suspendare a dreptului de a conduce pentru 90 de zile, a fost filmat și inregistrat de aparatul radar ruland…

- Potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridica din Camera Deputatilor, persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la cinci ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end, intr-un centru special infiintat. Catalin…

- Invitat la emisiunea „Impartial”, Daniel Breaz a argumentat de ce este buna aceasta prevedere care a primit azi vot in comisie. Decat sa stea pe banii nostri in puscarie, mai bine sa stea acasa pe banii lor. Cred ca vor suferi mult mai mult, sa cheltuiasca bani pe consumabile, hrana. Te-ai degrevat…

- Politistii de frontiera din Timis au depistat in vama Cenad un barbat dar in urmarire generala, care avea de executat un an și șase luni in spatele gratiilor, pentru savarsirea infractiunii de inșelaciune. “In data de 02.04.2018, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…

- Un adolescent de 15 ani a fost prins de politisti, in timp ce conducea masina pe o strada din Craiova! Chiar daca era constient ca incalca legea, pustiul a incercat sa scape de pedeapsa,...

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul Serviciului Roman de Informatii Arad, a fost condamnat, joi, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de droguri, de magistratii Curtii de Apel Timisoara, dupa ce initial primise o pedeapsa cu suspendare, la Tribunalul Arad,transmite corespondentul MEDIAFAX.