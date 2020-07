Stiri pe aceeasi tema

- ” Compania Roserv Oil, parte a Grupului Grampet, a achizitionat platforma industriala a rafinariei Rafo Onesti, in cadrul unei proceduri publice de valorificare, coordonata de CITR, liderul pietei de insolventa din Romania. Tranzactia de vanzare a activului a fost finalizata conform strategiei de valorificare…

- Obiectivul principal e monitorizarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei, cu precadere a retelei secundare, formate din drumurile judetene si comunale, esentiale pentru comunitatile rurale defavorizate din judetele Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea. Site-ul este…

- Meteorologii au emis sambata mai multe avertizari vizand cod galben de canicula in cea mai mare parte a Munteniei, in vestul Dobrogei, in Oltenia si in sudul Moldovei , instabilitate atmosferica in nord si centru si furtuna, grindina si vijelii in Moldova, Transilvania, Maramures si in nordul si nord-estul…

- Ziua Drapelului este sarbatorita in fiecare an in data de 26 iunie. Ce semnificație au culorile de pe tricolor și care este povestea lui. Incepand din 20 mai 1998, potrivit Constituției Romaniei, Ziua Drapelului este sarbatorita pe 26 iunie. Totuși, istoria tricolorului dateaza inca de pe vremea lui…

- PMP lanseaza www.solutiata.ro, un proiect de dialog civic, pentru a propune proiecte legislative, pe baza soluțiilor oferite de romani, in diverse domenii de activitate ca: economie, agricultura, sanatate, educație, turism, mediu, ș.a., a anunțat liderul județean al PMP, Marian Andronache, viceprimar…

- Ministrul Agriculturii susține ca peste criza determinata de pandemia de coronavirus se suprapune și o seceta extrema. De asemenea, ministrul susține ca toți fermierii care vor avea pagube cauzate de seceta vor fi despagubiți. Citește și: Seceta extrema in Dobrogea si Moldova in timpul pandemiei…