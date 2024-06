Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii speciale de GSP Live, dedicata partidei de la Koln dintre Belgia și Romania, in urma careia „tricolorii” pot obține deja calificarea in optimile de finala ale Campionatului European, Alexandru Barbu i-a avut invitați pe Raul Rusescu, Dan Alexa și Leo Grozavu. ...

- In cadrul emisiunii speciale de GSP Live, dedicata partidei de la Koln dintre Belgia și Romania, in urma careia „tricolorii” pot obține deja calificarea in optimile de finala ale Campionatului European, Alexandru Barbu i-a avut invitați pe Raul Rusescu, Dan Alexa și Leo Grozavu. ...

- Raul Rusescu, Leo Grozavu și Dan Alexa sunt invitații lui Alexandru Barbu la GSP Live și au prefațat partida Romaniei cu Belgia, care se va disputa de la ora 22:00 pe stadionul din Koln. Aceasta va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. Cei trei s-au declarat foarte optimiști inainte…

- De la 20:30, incepe o ediție speciala de GSP Live, care va prefața duelul dintre Belgia și Romania. Invitații lui Alexandru Barbu sunt Leo Grozavu, Raul Rusescu și Dan Alexa. Romania a caștigat primul meci de la Euro 2024, 3-0 cu Ucraina. Cu un egal in aceasta seara, „tricolorii” sunt ca și calificați…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP George Nistor și expertul emisiunii, Raul Rusescu. GSP Live, emisiunea realizata din studioul Gazetei Sporturilor și moderata de Alexandru Barbu, poate fi urmarita de luni pana vineri, de la ora 11:00,…

- Gazeta Sporturilor dedica meciurilor Romaniei de la Euro 2024 ediții speciale de GSP Live. Invitații lui Alexandru Barbu vor fi Claudiu Niculescu, Leo Grozavu, Raul Rusescu și Dan Alexa. Romania joaca, azi, de la 16:00, primul meci la Campionatul European. Infruntam Ucraina, la Munchen, in grupa E,…

- Raul Rusescu (35 de ani) și Alexandru Bourceanu (39), foști campioni cu FCSB, considera ca David Miculescu (23) poate fi noul numar „9” titular de la roș-albaștri, fiind placut surprinși de evoluțiile fotbalistului din ultima perioada. Transferat de la UTA in august 2022 contra 1,7 milioane de euro,…

- Alexandru Barbu revine, azi, cu o noua ediție GSP live, de la 11:00. Prezent in studioul Gazetei este Raul Rusescu, expertul GSP Live, alaturi de care vom discuta cele mai importante subiecte ale sfarșitului de saptamana: Oțelul s-a impus in fața Univeristații Cluj, scor 2-1, și s-a calificat in finala…