Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Renault Romania a anunțat ca "intreruperea activitații de fabricație la mioveni va fi prelungita", conform unui nou comunicat oficial. Anterior, Dacia anunțase ca producția va fi oprita in perioada 19 martie – 5 aprilie. "In contextul propagarii virusului COVID -19 la nivel global și al evoluției…

- In contextul propagarii virusului COVID -19 la nivel global și al evoluției crizei sanitare, Groupe Renault Romania, in acord cu partenerii sociali, prelungește perioada de intrerupere a activitații de producție de la uzinele din Mioveni. Reamintim ca Dacia anunțase inițial ca activitatea va fi intrerupta…

- COMUNICAT DE PRESA In contextul Starii de Urgenta decretate pe teritoriul Romaniei si masurile luate prin Ordonantele Militare la nivel national, Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, cu sediul in Bd. I. C. Bratianu, nr.50, Targoviste, pentru a limita efectele pandemiei cu COVID-19, prelungeste perioada…

- Automobile Dacia intrerupe joi productia la uzinele din Mioveni, pana pe data de 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajati vor fi in somaj tehnic. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul…

- Grupul Renault Romania a comunicat, miercuri, ca activitatea de productie de la uzinele din Mioveni va fi intrerupta, incepand de joi, 19 martie, pana in data de 5 aprilie, in contextul propagarii virusului COVID-19 la nivel global. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata…

- Pandemia de coronavirus are efecte dintre cele mai grave in sectorul economic. Dupa uzinele „Ford”, de la Craiova, și „Dacia”, de la Mioveni, și fabrica de anvelope „Pirelli”, de la Slatina, a decis sa-și trimita angajații in șomaj tehnic.Astfel, 4.000 de oameni vor inceta lucrul de maine pentru o perioada…

- Groupe Renault Romania suspenda activitatea de producție la Mioveni, potrivit unui anunț oficial al companiei. Producția fabricii va fi intrerupta incepand de joi, 19 martie, pana in data de 5 aprilie 2020. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare.…

- # Ion Iordache: „Dacia, in anul 2020, are nevoie de liniste ca sa-si indeplineasca obiectivele” E oficial! S-a decis suspendarea extinderii capacitații de producție de la uzina Dacia, care urma sa creasca, de la 350.000 de mașini, la peste 406.000 de mașini pe an. Investița suspendata se ridica la 100…