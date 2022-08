Grotele Longmen din apropierea localitații Luoyang, provincia Henan, au fost restaurate. La finalul lucrarilor, statuia Buddha Vairocana a fost prezentata publicului. Folosind cele mai moderne tehnologii, restauratorii au refacut chipul statuii exact cum a fost realizat cu peste 1.000 de ani in urma. Nișa statuii Buddha Vairocana din Templul Fengxian a fost construita in perioada […] Articolul Grotele Longmen din China au fost restaurate apare prima data in Curierul National .