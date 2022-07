Stiri pe aceeasi tema

- Inca in perioada blocului ”ACUM” am atenționat colegii de alta data, iar mai tarziu și factorii decizionali care astazi dețin puterea deplina in Republica Moldova, ca in toate instituțiile statului, fara excepție, sunt infiltrate persoane, care reprezinta și promoveaza interesele Federației Ruse. Unii…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat acid la afirmația șefului adjunct al Biroului de Reintegrare, Nicolai Țveatcov, care a spus ca cheia reintregirii Republicii Moldova cu teritoriile controlate de regimul separatist de la Tiraspol este federalizarea, iar misiunea de pacificare din…

- Nici problema transnistreana și nici Moscova, in condițiile in care Republica Moldova depinde energetic de Rusia, nu pot impiedica aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat ca niciuna dintre aceste probleme nu constituie impedimente in parcursul…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat anunțul pretinselor autoritați de la Tiraspol privind identificarea autorului atacului cu cocktailuri Molotov asupra cladirii Comisariatului Militar din stinga Nistrului, care ar fi un locuitor al municipiului Chișinau. Potrivit lui Grosu, in așa mod,…

- Desi Republica Moldova nu si-a onorat obligatiunile contractuale privind auditarea datoriilor Moldovagaz pana la 1 mai, Gazprom nu va risca sa-i sisteze gazele naturale. Este opinia expertilor in domeniul energetic si economic. Potrivit specialistilor, Rusia nu poate mentine functional regimul separatist…

- Republica Moldova va putea intra in Uniunea europeana doar atunci cand va gasi o soluție in problema transnistreana, a declarat deputatul in Parlamentul european Siegfried Mureșan la emisiunea „ In Profunzim e” de la ProTV. Procesul de integrare este unul cu mai multe etape și finalizarea integrarii,…

- Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda, va vizita Republica Moldova și Romania in perioada 6-7 mai. In Republica Moldova, șeful Lituaniei se va intalni cu șefa statului Maia Sandu, și de asemenea va vizita Centrul de plasare a refugiaților militari ucraineni la Chișinau. Președinții Lituaniei…

