- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari ca, "la fel ca in 1945, victoria va fi a noastra", sporind comparatiile intre cel de-al Doilea Razboi Mondial si conflictul din Ucraina, intr-un mesaj de felicitare transmis de 8 mai - cu prilejul celei de-a 77-a aniversari a victoriei asupra Germaniei…

- Președintele Volodymyr Zelensky considera ca nu exista semne de incheiere timpurie a razboiului ruso-ucrainean. Președintele sa adresat specialiștilor Institutului Regal de Afaceri Internaționale Chatham House. „Astazi este a 72-a zi a unui razboi la scara larga și nu vedem inca sfarșitul razboiului.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru a-l felicita cu ocazia realegerii in functia de presedinte al Frantei, subliniind importanta legaturilor bilaterale dintre Ankara si Paris pentru Europa, potrivit presedintiei turce, noteaza AFP.…

- Ucraina a cerut Republicii Moldova sa ii ofere cele șase avioane MiG-29 care nu mai sunt utilizabile pentru a fi reparate și folosite de armata sa in razboiul cu invadatorii ruși. O solicitare in acest sens a fost facuta de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, in cadrul intrevederii la Kiev…

- Președintele rus Vladimir Putin a numit un nou general care sa coordoneze razboiul din Ucraina, iar comandanții sai militari semnaleaza o noua faza a razboiului: un efort total de a cuceri parțile din regiunea Donbas aflate inca sub controlul Ucrainei, relateaza CNN. Ucrainenii par sa ia in serios…

- Premierul N. Ciuca merge alaturi de presedintele Iohannis, la Chișinau Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca merge dupa-amiaza, alaturi de presedintele Klaus Iohannis, la Chisinau si va participa, alaturi de seful statului, la convorbirile oficiale cu presedintele Republicii Moldova,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat, vineri, prin Zoom, manifestantilor din mai multe orase europene – Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris - care si-au aratat sustinerea fata de Ucraina. Dupa ce si-a spus mesajul, Zelenski a fost ovationat de manifestanti,…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…