- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca nu poate sa oblige deputații din Parlament care nu sunt vaccinați, sa prezinte un test la Covid, la fiecare 14 zile ca și in cazul cadrelor didactice, dar spera „ca va fi presiune publica”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Cutia Neagra…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o intrevedere de ramas bun cu Ambasadorul Republicii Populare Chineze, Zhang Yinghong, cu ocazia incheierii misiunii diplomatice in țara noastra. Cei doi oficiali au facut o trecere in revista a relațiilor de colaborare in domeniile comercial-economic,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, astazi, o intrevedere cu noul șef al Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, care l-a succedat in funcție pe ambasadorul Peter Michalko. Igor Grosu i-a urat succes Excelenței Sale in exercitarea mandatului, asigurindu-l de intreaga…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, care este și șeful Comisiei Interparlamentare de Cooperare intre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federala a Federației Ruse „iși exprima regretul” in legatura cu refuzul Parlamentului de la Chișinau, a carui președinte este Igor Grosu, de a expedia observatori pentru…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, considera corecta decizia care vizeaza profesorii nevaccinați și-i obliga șa se testeze la Covid, la fiecare 2 saptamani, din cont propriu. Mai mult, liderul interimar PAS admite ca decizia seamana cu un șantaj, dar „vaccinarea este singura soluție, la moment,…

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia presedintelui Camerei Deputatilor Parlamentului Romaniei, Ludovic Orban. Igor Grosu va participa la ceremonia de deschidere a lucrarilor celei de-a doua sesiuni a Camerei Deputatilor Parlamentului Romaniei.…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, astazi, o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko. Potrivit unui comunicat remis presei, discuțiile s-au axat pe prioritațile noului legislativ, evoluția implementarii Acordului de Asociere Republica Moldova…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, astazi, o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko. Acesta i-a adresat șefului legislativului felicitari cu ocazia alegerii in funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova.