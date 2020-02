Grosimea stratului de zăpadă în România In aceasta dimineata, la ora 8:00, grosimea stratului de zapada in Romania este variabil. In ce zone din tara stratul de zapada este mai generos? Ce statiune montana se bucura de un strat de zapada important? Detalii in imaginea de mai jos. (Radio Iasi/Andreea Drilea/FOTO inmh.ro, radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei zile cu temperaturi de primavara, vremea se racește brusc, anunta meteorologii. La munte este cod galben de vant puternic și ninsori, iar de marti, in țara, vin ploile, iar temperaturile scad semnificativ. Potrivit specialistilor, temperaturile vor scadea treptat in zilele urmatoare, astfel…

- Detalii șocante apar in cazul zecilor de copiii intoxicati dupa dezinsecție. Una dintre substanțele folosite era interzisa in Romania din aprilie anul trecut. O alta substanța a fost folosita in concentrație de 4 ori mai mare decat era normal. 40 de copiii au ajuns la spital in ultimele 24 de ore, dupa…

- Trupul realizatoarei TV Cristina Țopescu, gasita fara suflare in locuința ei din Otopeni, va fi incinerat maine, la ora 13.00.Cristina le-a transmis, cu fiecare ocazie, prietenilor apropiați, ca-și dorește ca, dupa moarte, sa fie arsa, iar cenușa sa-i fie aruncata in mare, loc pe il iubea enorm.Detalii,…

- Meteorologii anunța ca riscul de avalanșe este mare in Munții Fagaraș și insemnat in Munții Bucegi, din cauza stratului mare de zapada depus in ultimele zile, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM. riscul de avalanțe este mare in Munții Fagaraș, din cauza stratului nou de zapada. Specialiștii susțin…

- Romania va juca pe 26 martie 2020 in Islanda, in semifinala barajului pentru calificarea la EURO 2020. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in deplasare. ...

- Camera Deputaților a adoptat un amendament la Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare și a majorat tarifele acordate cadastriștilor, pentru efectuarea lucrarilor din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF).Astfel, potrivit actului normativ, Agenția Naționala…

- Din decembrie pana in martie, cand Europa tremura de frig, puteți evada la plaja in Asia, Caraibe sau in Africa. Iarna, la un zbor de minimum 9 ore de Romania, poți trece de la 0 la 30 de grade. Daca va gandiți sa inlocuiți vacanța la schi cu o vacanța la plaja, poate va ajuta […] Post-ul Unde fugim…

- ANM prognozeaza iarna cu multa zapada si episoade de vreme severa. Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie…