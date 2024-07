GROȘI – stare conflictuală aplanată de polițiști. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore GROȘI – stare conflictuala aplanata de polițiști. Doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Probatoriul administrat de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși a condus la dispunerea masurii reținerii pentru 24 de ore, a doi barbați, de 31 respectiv 44 de ani, din localitatea Culcea, cercetați in urma unei stari conflictuale produse ieri. Ieri dupa-amiaza, la ora 17.35, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe strada Pașunii din localitatea Culcea are loc o stare conflictuala intre mai multe persoane. Polițiștii au intervenit… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

