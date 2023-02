Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a trecut de 15.800 de morti, la mai bine de 72 de ore dupa primul si cel mai puternic seism. Echipajele de intervenție au intensificat cautarile și spera sa mai gaseasca oameni in viața. Cel puțin 12.873 de persoane au murit in Turcia, potrivit…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut marți peste 7.100, au aratat datele oficiale, salvatorii inca cautand supraviețuitori prinși, potrivit AFP. Pana marți seara, agenția pentru managementul urgențelor din Turcia a transmis ca peste 4.500 de oameni au…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…

- UPDATE. Numarul morților in Turcia a crescut la 284, a declarat vicepreședintele turc Fuat Oktay. Peste 2.300 de persoane sunt ranite. Noul bilanț al morților din Siria arata ca cel puțin 237 de persoane și-au pierdut viața in urma cutremurului, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de AFP. „Șase sute…

