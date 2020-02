Gropi comune cu mii de cadavre, descoperite în Burundi Comisia pentru Adevar si Reconciliere din Burundi a gasit peste 6.000 de cadavre in sase gropi comune din provincia Karusi (nord-est), cea mai mare astfel de descoperire dupa ce guvernul de la Gitega a lansat, in luna ianuarie, o campanie nationala de excavari, transmite sambata Reuters, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Adevar si Reconciliere din Burundi a anuntat ca s-au gasit peste 6.000 de cadavre in sase gropi comune din provincia Karusi, bilantul cel mai mare de cand guvernul a decis, in ianuarie, ca in toata tara sa se faca sapaturi, relateaza Reuters preluat de news.roPresedintele comisiei,…

- Comisia de la Kremlin care elaboreaza noile propuneri de modificare a Constitutiei Rusiei a venit cu ideea ca presedintele rus sa poarte titlul de Conducator Suprem, potrivit Reuters. Vladimir Putin nu s-a opus ideii, afirmand ca nu are un punct de vedere pe acest subiect.Vladimir Putin a constitutit…

- Presedinta în exercitiu din Taiwan, Tsai Ing-wen, a fost realeasa sâmbata cu 57,1% din voturi, pe fondul tensiunilor cu Beijingul, ce revendica insula, transmite AFP, citata de Agerpres.Tsai a obtinut 8,1 milioane de voturi, cu 1,3 milioane mai multe decât la precedenta sa…

- Groapa comuna a fost descoperita pe 22 noiembrie intr-o ferma din satul Tlajomulco, in apropiere de Guadalajara, capitala statului Jalisco unde face ravagii violenta legata de crima organizata. Pana in prezent, autoritatile au identificat corpurile a 13 persoane (12 barbati si o femeie) a caror disparitie…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Liderul Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a afirmat, joi, ca exista dovezi clare ca presedintele american, Donald Trump, si-a folosit functia pentru a obtine beneficii personale si ca a subminat securitatea nationala, dar ca deocamdata nu s-a luat o decizie finala cu privire la destituirea…

- Comisia pentru Siguranta Transporturilor Nationale din Statele Unite a cerut marti Boeing sa reproiecteze structura carcasei elicei pentru toate avioanele 737 NG si sa inlocuiasca sistemul respectiv pentru toate avioanele existente, dupa un incident produs in aprilie 2019 in care o femeie a fost…

- Un nou caz de ciuma bubonica a fost confirmat, duminica, in regiunea din nordul Chinei, in ciuda declarațiilor anterioare ale autoritatilor din domeniul sanitar potrivit carora riscul izbucnirii unei epidemii este minim, informeaza Reuters. Comisia de sanatate din cadrul regiunii autonome a anuntat…