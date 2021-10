Valul patru al pandemiei de coronavirus, contestat de cei care inca mai cred in conspiratii mondiale, a indoliat sute de familii din judet. Numarul deceselor din ultimele zile a impus o activitate ca pe front nu numai in spitale, ci si in cimitirele botosanene. De la inceputul acestei luni, groparii din municipiu au avut un ritm infernal de lucru. Ieri, 12 octombrie, conducerea Serviciului Public de Administrare Piete, Obor si Cimitire (SPAPOC) a decis sa inchirieze un excavator care sa sape gropi pentru ca, efectiv, groparii nu au mai facut fata valului de inhumari. „Pe 12 octombrie au fost 14…