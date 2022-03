Dupa ce a incercat sa instraineze terenurile comunei catre firma soției sale, fapt dejucat de o hotarare a magistraților ieșeni, primarul comunei Grozești, pesedistul George Cristea, este protagonistul unei alte fapte de natura penala. Acesta a fost prins conducand mașina Primariei pe drumurile publice, in afara orelor de program, cu o alcoolemie care a condus la suspendarea permisului de conducere Primarul comunei Grozești, Cristea George, a fost depistat de catre polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala in comuna Grozești, in jurul orelor 22.45, in timp ce conducea autoturismul primariei,…