Groenlanda introduce noi restricții în urma creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Premierul insulei: 'Situaţia este critică' Groenlanda a introdus noi restrictii din cauza unei situatii COVID-19 descrisa drept "critica" de catre premierul insulei arctice, a informat presa locala, potrivit DPA. Locuitorii acestui teritoriu autonom danez trebuie sa poarte de acum masti sanitare in magazine si in transportul public, potrivit radioului public KNR si ziarului Sermitsiaq. In plus, guvernul limiteaza numarul celor care pot calatori in acelasi timp cu un mijloc de transport in comun si impune noi limitari numarului de persoane care se pot afla simultan in spatii comerciale, restaurante si biserici. Spre exemplu,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

