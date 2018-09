Stiri pe aceeasi tema

- Un recidivist din județul Vaslui a ajuns din nou dupa gratii, dupa ce a talharit și violat o femeie de 66 de ani. Dupa ce a scapat din mainile atacatorului, victima și-a sunat fiica și i-a povestit ce i s-a intamplat. Tanara de 34 de ani, care locuiește in Iași, a alertat autoritațile, care l-au […]…

- In cele din urma, batrana a ajuns la UPU a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, avand, pe langa ranile cauzate de animal, si un traumatism minor la nivelul capului si a umarului drept. „Pacienta in varsta de 83 de ani a ajuns in UPU dupa ce a fost muscata de un caine. Aceasta prezenta plagi provocate…

- O femeie a murit dupa ce s-a inecat cu un carnacior, la Iași. Femeia avea 71 de ani și era bolnava de Parkinson, maladie degenerativa care determina și probleme de mobilitate. Batrana nu a putut sa inghita și a murit sufocata.

- Tinca Matei are 82 de ani si a surzit complet, dupa bataile administrate de sot. Desi ar avea dreptul la indemnizatie de handicap de 500 de lei lunar, Primaria comunei Popricani, Iasi, ii da doar venitul minim garantat pentru persoane singure: 140 de lei lunar. Pentru un salariu de 3.770 de lei pe luna,…

- O femeie din Iași a ajuns la spital din cauza medicamentelor impotriva carceilor. Pensionara de 78 de ani a fost internata in stare grava deoarece nu-și mai putea mișca mainile și picioarele din cauza unui supliment nutritiv pentru combaterea crampelor musculare, luat in combinație cu alte medicamente…

- Grav accident de circulație in județul Iași, in urma caruia un lider de partid a murit. Un autocar, un microbuz și un autoturism au fost implicate intr-un carambol, pe raza localitații Balțați. Cel care a decedat este Emanuel Mitric, vicepreședintele Organizației de tineret a PMP și consilier local…

- Consilierul local PMP din municipiul Radauți, Emanuel Mitric, in varsta de 27 de ani, și-a pierdut viața intr-un accident rutier care a avut loc astazi in județul Iași, in localitatea Sarca. In urma accidentului, autoritațile ieșene au activat codul roșu de intervenție, in condițiile in care mașina…