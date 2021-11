Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 21% din testele facute în ultimele 24 de ore au ieșit pozitive. Potrivit datelor Prefecturii Cluj, 457 de persoane din județ au fost depistate cu Covid-19 de ieri pâna azi. Situația Covid-19 în județul Cluj: - Rata incidenței…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 54 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 69 persoane. Din totalul celor 654 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 227 pacienți sunt diagnosticați…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 70 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 34 persoane. Din totalul celor 598 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 268 pacienți sunt diagnosticați…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca șapte pacienți au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, nu noua, așa cum au comunicat "greșit" cei de la fața locului. "Ei trebuie sa lamureasca, eu am vrut sa va aduc informația corecta", a spus Bode, care a spus…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 467 de persoane diagnosticate cu COVID și 23 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Numarul sucevenilor internați cu noul coronavirus este in creștere, in condițiile in care ieri erau 447 de pacienți Covid. Din totalul celor 642 pacienți internați…

- In ultimele 24 de ore, in județul Cluj, s-au descoperit 70 de cazuri noi de COVID-19. Pana in acest moment, sunt internate 146 de persoane.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,68In ultimele 24 de ore, 70 persoane au fost confirmate Covid-19…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 946 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 19 pacienți au murit. 238 de persoane sunt internate la ATI. Pana vineri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate...

- Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Luni a fost raportat un numar de 26 de cazuri, dintre care 11 in stare grava si trei dintre acestia in Sectia ATI, unul intubat.In…