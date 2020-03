GROAZNIC Bătrână UCISĂ cu un topor pentru 2 lei și o pereche de cercei O femeie in varsta de 80 de ani a fost omorata cu un topor, de un barbat care i-a furat 2 lei și o pereche de cercei. Suspectul, in varsta de 22 de ani, a fost prins de polițiști și este audiat, anunța MEDIAFAX. Crima a avut loc marți, in localitatea galațeana Ivești. Citește și: Radu Tudor recționeaza dupa declarațiile președintelui: Bunicii nostri au stat in tranșee ani de zile Potrivit unor surse din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galați, o batrana din localitate a fost ucisa cu mai multe lovituri de topor și apoi a fost jefuita. Se pare ca autorul este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

