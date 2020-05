GROAZNIC! Am sărit de borna de 800 Deces 791 Barbat, 68 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 25.04.2020. Data confirmarii: 25.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența Galați. Data internarii: 25.04.2020 la Spitalul Județean de Urgența Galati, transferat in ATI in 29.04.2020, ventilat mecanic din 02.05.2020. Data decesului: 03.05.2020. Comorbiditați: boala renala cronica, HTA, hemipareza stanga, hematom cerebral operat. Deces 792 Femeie, 94 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 27.04.2020. Data confirmarii: 27.04.2020, la Spitalul Județean… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

