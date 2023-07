Este o groapa ca multe altele din Craiova. In fapt, nu a fost initial nici macar o groapa. A fost un rond in care era candva plantat un copacel. Un spatiu marcat cu borduri ca multe altele de pe marile bulevarde ale orasului. Acesta se afla pe strada A.I Cuza vizavi de McDonalds. Aici au fost marcate locuri de parcare, iar din loc in loc au fost configurate spatii in care s-au plantat copaci. In timp, copacul cu pricina s-a uscat sau a fost rupt de binevoitori, iar spatiul a fost repede transformat in loc de parcare. Cum in Craiova se duce o adevarata lupta pentru un loc de parcare, soferii nu…