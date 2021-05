Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost, sambata, intr-o vizita in judetul Prahova, iar la Urlati a gasit o groapa de gunoi ilegala pe care Primaria incerca sa o astupe cu pamant. De asemenea, Berceanu a gasit gunoi menajer abandonat, levigatul scurgandu-se in panza freatica.…

- La evenimentul de deschidere al ultimelor containere in Portul Constanta Sud Agigea, participa seful Garzii Nationale de Mediu, si ministrul mediului, Tanczos Barna.Astazi, 14 mai are loc deschiderea ultimelor containere in Portul Constanta Sud Agigea.La eveniment participa seful Garzii Nationale de…