- Tonele de gunoaie aduse in Romania din mai multe tari europene au starnit controverse in ultima perioada, iar un eurodeputat roman propune cateva solutii pentru ca tara noastra sa nu mai fie principalul loc de depozitare a deseurilor

- Opt TIR-uri incarcate cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri au fost oprite sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de la Nadlac II au contralat, joi, pe sensul de intrare in tara, opt TIR-uri, conduse de cetateni romani.…

- Un transport cu 20 de tone de deșeuri plastice din Grecia a fost descoperit in Giurgiu. Politistii de frontiera din Giurgiu au controlat, miercuri, pe sensul de intrare in tara, un TIR condus de catre un cetațean roman in varsta de 28 de ani. Acesta transporta, conform documentelor,…

- VIDEO| Minune de 1 iunie! Se lucreaza la groapa de gunoi de la Galda. Garda de Mediu i-a „bagat in priza” O adevarata „minune” pare sa petreaca la Centrul de Management Integrat de Deșeuri din Galda de Jos, unde se lucreaza, intr-un final, dupa o perioada lunga de timp, in care Alba Iulia și alte localitați…

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- In sudul Turciei au aparut adevarați "munți" din sute de mii de tone de deșeuri aduse din Marea Britanie și Germania. Disperate, autoritațile de la Ankara hotarasc sa interzica importurile pentru majoritatea tipurilor de material plastic.

- Dupa ce un raport Greenpeace a dezvaluit ca Turcia este groapa de gunoi a Europei, tara a decis sa interzica majoritatea importurilor de deseuri din plastic. Exporturile de deseuri de plastic ale tarilor europene catre Turcia au crescut de 20 de ori fata de 2016, cea mai mare parte ajungand sa fie arse…

- Sute de mii de tone de deșeuri de plastic din Marea Britanie sunt exportate in Turcia, unde sunt depozitate ilegal și arse, potrivit unui raport Greenpeace, scrie BBC. Practica este generalizata in randul țarilor UE, Turcia devenind „groapa de gunoi a Europei”, susțin activiștii de mediu. Și Romania…