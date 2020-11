Groapa de gunoi a Craiovei, plină ochi In condițiile in care celula șase – C6- este incarcata pana la refuz cu deșeuri, Depozitul de la Mofleni așteapta de la Agenției de Mediu Dolj aviz de mediu pentru inca patru celule. Aici urmeaza, ca și pana acum, sa fie depuse deșeurile din Craiova și intreg județul Dolj. Pana la aceasta data EcoSud are șase celule, dintre care cinci sunt inchise. Celula șase este folosita la acest moment peste capacitate. Eco Sud anunța in data de 13 octombrie 2020 publicul interesat „asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

