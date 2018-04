Groapă comună cu zeci de cadavre ale jihadiştilor, în Raqqa Fosta "capitala" a Statului Islamic in nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in 2017 de o coalitie formata din combatanti kurzi si arabi, sustinuta de Washington.



Cincizeci de cadavre au fost scoase din groapa in care s-ar afla intre 150 si 200, atat civili, cat si jihadisti, a declarat Abdallah al-Eriane, un responsabil al consiliului civil din Raqqa.



Groapa comuna se afla pe un teren de fotbal in apropierea unui spital, unde jihadistii s-au retras inainte de a pierde controlul asupra orasului. "Se pare ca era singurul loc disponibil pentru ingroparea celor ucisi", a precizat…

Sursa articol si foto: rtv.net

