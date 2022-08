Cercetatorii de la Universitatea Georgia au pus la punct și au dovedit eficacitatea unui vaccin unic contra gripei sezoniere, transmite Sante magazine. De mai mulți ani, cercetatorii incearca sa realizeze un vaccin unic, universal contra gripei care sa nu mai fie modificat in fiecare an. Iata ca un studiu publicat in revista ”Plus Pathogens” anunța conceperea și testarea unui vaccin contra virusurilor gripale. Gripa este o infecție virala acuta contagioasa, provocata de virusul gripal, care exista in trei tipuri: A, B și C. Actualul vaccin acționeaza asupra antigenei numite hemaglutinina. Aceasta…