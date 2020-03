Stiri pe aceeasi tema

- Detalii explozive despre virusul care a speriat intreaga planeta! Panica a cuprins si Romania. De teama coronavirusului, romanii au golit rafturile magazinelor, pregatiti in orice clipa pentru ce e mai rau.

- oul coronavirus care provoaca boala Covid-19 ar putea infecta intre 40% și 70% din populația lumii in urmatorul an deoarece este prea tarziu pentru limitarea epidemiei la nivel mondial, iar ulterior boala ar putea deveni una sezoniara, precum gripa, considera epidemiologii consultați de publicația…

- Un important demnitar da carțile pe fața in legatura cu coronavirusul. Doctorul a facut o serie de declarații importante și a indemnat la calm... The post Asta da oficial: „Nu e loc de panica. Mai mulți oameni mor de gripa, decat de coronavirus” appeared first on Renasterea banateana .

- Raed Arafat a declarat, despre situația din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa știe ca, daca vor veni in țara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile.„Ceea ce este important este ascultarea…

- Virusurile sunt particule infectioase minuscule care sunt alcatuite din ADN sau ARN infasurat in interiorul unui strat de proteina. Totodata, sunt prea mici pentru a fi vazute la un microscop optic obisnuit. In timp ce unii microbiologi din intreaga lume incearca sa foloseasca virusul…

- Ziarul Unirea Gradinița din Alba Iulia, inchisa din cauza absenteismului cauzat de teama GRIPEI. DSP Alba: „Este o masura de prevenție, nu este vorba despre cazuri de gripa confirmate” Gradinița din Alba Iulia, inchisa din cauza absenteismului cauzat de teama GRIPEI. DSP Alba: „Este o masura de prevenție,…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…