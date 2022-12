Stiri pe aceeasi tema

- n perioada 19 - 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii, a informat joi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.In aceeasi perioada…

- In perioada 12 – 18 decembrie au fost raportate la nivel national 101.059 de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, IACRS si pneumonii, a informat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. In aceeasi perioada…

- Oradea si judetul Bihor atrag tot mai multe investiții de produse finite care vin in completarea celor de subansambluri. De la inceputul anului au atras 125 mil. euro de la Stihl, 650 mil. euro de la Nokian si urmeaza o a treia mare investitie, de 50 mil. euro. Proximitatea fata de vest, conexiunea…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 7 – 13 noiembrie, 48,6% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Sibiu si Prahova. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 41,8% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 10 16 octombrie, 45,6 dintre cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Sibiu.Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, citat de Agerpres.ro, 37 dintre cazurile confirmate au fost…

- Singurul depozit de fructe și legume autorizat din județul Olt, un important bazin legumicol, a fost inchis de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, pe motiv ca avea condiții improprii de funcționare, cu menționea ca era totuși gol. Inspectorii DSVSA…

- Rata somajului – mai mica decat cea inregistrata la nivel national N. Dumitrescu Dupa perioada de pandemie, care a avut efecte negative pe toate planurile, economia din Prahova da semne ca incearca sa revina la normal, iar acest lucru se vede și din cele mai recente date statistice, in mod special cele…