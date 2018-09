Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, este de parere ca ingroparea porcilor cu pesta porcina africana nu face decat sa puna virusul in conservare si ar trebui achizitionat din bani europeni, un incinerator mobil, care costa zeci de mii de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- PNL a solicitat miercuri audierea premierului Viorica Dancila in plenul Parlamentului cu privire la violentele Jandarmeriei in 10 august si la criza pestei porcine, a anuntat liderului grupului deputatilor PNL, Raluca Turcan.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii ii solicita premierului Viorica Dancila sa il demita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru ca nu a prezentat, in iulie, raportul privind situatia economica pe sase luni, asa cum il obliga legea raspunderii fiscal bugetare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Viorica Dancila este „cel mai prost prim-ministru” din istoria Romaniei si spune ca liderii social-democrati se poarta de parca ar fi in campanie...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti la DIICOT pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor.…