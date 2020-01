Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane, intre care 11 copii, au fost diagnosticate cu gripa de tip A sau B in urma testului rapid, dupa ce au ajuns in weekend la Spitalul Judetean Buzau cu simptome specifice gripei. Patru dintre copii au fost transferati la Spitalul ”Victor Babes” din Capitala, avand insuficienta respiratorie.…

- In acest an, numarul de imbolnaviri de gripa va fi mai mare, potrivit presedintelui Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila. Medicii atenționeaza locuitorii sa nu ia antibiotic fara a consulta inainte un doctor. „In acest an, avand in vedere și aprecierile pe care le face Centrul…

- Sezonul rece, dar și schimbarile bruște de temperaturi duc la apariția primelor cazuri de gripa. In țara noastra au fost identificați opt pacienți cu simptome, in București, Dambovița și Iași, iar medicii avertizeaza ca e nevoie sa ne protejam de virusul care poate deveni extrem de periculos.

- Opt cazuri de gripa au fost confirmate in acest sezon in Iasi, Bucuresti si Dambovita, anunta Centrul National de Control si Supraveghere a Bolilor Transmisibile. In saptamina 18-24 noiembrie, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a depasit 86 de mii, cu 9 la suta mai mic comparativ…

- Dupa ce in Ucraina au fost confirmate mai multe cazuri de difterie, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile recomanda populatiei sa se vaccineze. Copiii sunt protejati pentru ca pana la 14 ani fac mai multe vaccinuri.

- Secretarul General al Guvernului a susținut astazi o conferința de presa in care a vorbit despre modificarile care urmeaza sa fie intreprinse in ceea ce privește alimentația in școli și gradinițe.