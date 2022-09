Gripa face ravagii în România. Este haos în toate spitalele din țară Dupa doi ani de pandemie, gripa a revenit in forța in Romania și face deja ravagii. Spitalele de pediatrie au ajuns sa fie pline de copii cu viroze sau infecții respiratorii, insa ceva este mai deosebit in acest an. Mai exact, potrivit Antena 3, unii dintre copii fac forme severe și ajung la insuficiența respiratorie, alții au nevoie de oxigen. Medicii spun ca acesta este doar inceputul și se așteapta la un sezon gripal extrem de agresiv, pentru ca virusul circula mult mai repede și ii afecteaza indeosebi pe copii. Copiii ajung sa aiba nevoie de oxigen “Unitațile de primiri urgențe, dar și camerele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

