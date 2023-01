Gripa face deja primele victime. Două persoane au murit Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat, joi, ca gripa din acest sezon a facut deja primele victime. Este vorba despre doua femei din București. Primul caz a fost la o femeie in varsta de 25 de ani, din București, fara condiții medicale pre-existente și nevaccinata antigripal. Ea a fost confirmata cu virus gripal tip A, subtip H3. Al doilea caz a fost la o femeie in varsta de 50 de ani, din București, care avea probleme medicale preexistente, dar era nevaccinata antigripal. Ea a fost confirmata cu virus gripal tip A, subtip H1. Peste 74.000 de viroze respiratorii la nivel național,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

