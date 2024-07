Gripă, Covid-19 și alte infecții respiratorii. Numărul îmbolnăvirilor a crescut cu 50% în ultimele zile In plin sezon al vacantelor, medicii se confrunta cu un val de infectii respiratorii. Medicii atrag atenția ca numarul pacienților cu infecții respiratorii a crescut cu peste 50% in ultimele zile, informeaza Antean3. Afectați sunt atat adulții, cat și copiii. In camerele de garda ajung pacienți cu febra inalta, tuse severa, dureri de cap și […] The post Gripa, Covid-19 și alte infecții respiratorii. Numarul imbolnavirilor a crescut cu 50% in ultimele zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

