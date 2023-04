'Gripa câinilor', un nou pericol epidemiologic Virusul „Gripa cainilor” este descendent al unui tip de gripa aviara numit H3N2, care a evoluat acum și ar putea infecta oamenii, au avertizat oamenii de stiinta, noteaza Mediafax. Un virus al „gripei canine” se adapteaza in directia de a putea infecta oamenii, au avertizat oamenii de stiinta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O gaura neagra ultra-masiva, cu o masa de 33 de miliarde de ori mai mare decat cea a Soarelui, a fost descoperita de o echipa de astronomi britanici, relateaza miercuri DPA/PA Media.Gaura neagra uriasa este una dintre cele mai mari descoperite vreodata, potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie si din Australia afirma ca au descoperit o noua maladie la pasarile salbatice, ce este cauzata in intregime de poluarea cu plastic. In final, din cauza bolii, pasarile se lupta sa supravietuiasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Oamenii de știința ruși au autopsiat carcasa unei femele de urs brun care a ramas aproape perfect conservata in salbaticia inghețata din estul Siberiei timp de 3.500 de ani, dupa ce a fost descoperita de pastorii de reni pe o insula din Arctica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Geologii au confirmat ca Africa se dezintegreaza incet in doua parți din cauza apariției unui nou ocean. In 2005, o falie de peste 55 de kilometri lungime a aparut in deșerturile etiopiene, iar acum un grup internațional de oameni de știința a confirmat ca acest lucru a inaugurat formarea unui ocena…

- Un nou drog a fost depistat pe strazile din SUA, iar epicentrul este Philadelphia. ”Tranq”, așa cum este el denumit pe strada i-a uimit pe oamenii de știința din cauza dependenței pe care o provoaca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gripa aviara a ajuns in noi tari de pe glob si a devenit endemica pentru prima data in randul unor pasari salbatice care transmit virusul catre pasarile domestice, sustin veterinarii si experti consultati de Reuters, care avertizeaza ca aceasta a devenit acum o problema pe intreg parcursul anului,…

- Imaginile au fost surprinse in Los Angeles, unde polițiștii au impușcat mortal un barbat de culoare, ce avea ambele picioare amputate de la genunchi. In imagini, barbatul flutura un cuțit de macelar in mana, dupa un anunț care spunea ca o persoana a fost injunghiata de un barbat in scaun cu rotile.…

- Zeci de bolovani s-au desprins dintr-un perete de piatra, la Cariera Rosiuta, in judetul Gorj, si au pus in pericol muncitorii si utilajele. Oamenii s-au retras cat de mult au putut din zona si au privit neputinciosi cum bucatile de piatra ajung catre utilaje, potrivit news.ro.SURSA: www.gorjonline.ro…