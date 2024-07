Gripa aviară: Situația devine alarmantă în Asia-Pacific, avertizează ONU Gripa aviara devine o problema majora. Evoluția gripei aviare in regiunea Asia-Pacific, cu transmitere din ce in ce mai frecventa la om și apariția unei noi variante a virusului, devine „alarmanta”, avertizeaza agenția Națiunilor Unite pentru Agricultura (FAO). Acest avertisment al ONU in legatura cu evoluția gripei aviare vine acum „dupa o perioada prelungita cu […] The post Gripa aviara: Situația devine alarmanta in Asia-Pacific, avertizeaza ONU appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda este prima țara din lume care anunța ca efectueaza vaccinarea preventiva contra gripei aviare. Administrarea vaccinului ar putea incepe chiar saptamana viitoare in cazul lucratorilor expuși contactului cu animale, au declarat autoritațile sanitare. Pentru aceasta, Finlanda a cumparat vaccinuri…

- Primul caz din lume de deces al unui om din cauza gripei aviare de tip H5N2 a fost raportat in Mexic, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) miercuri, 5 iunie. „Acesta este primul caz uman de infecție, confirmat de laborator, cu virusul gripal A(H5N2)” , a subliniat OMS intr-un buletin epidemiologic.…

- In mai puțin de doua luni de la primul caz, inca o persoana a fost diagnosticata cu gripa aviara, in Statele Unite, legata de epidemia cu acest virus ce afecteaza multe ferme de vaci. Este vorba despre o femeie care muncea la o ferma unde virusul H5N1 a infectat vacile, in statul Michigan, au precizat…

- Cercetatorii sunt ingrijorați ca gripa aviara s-a raspandit de la mamifere la oameni pentru prima data, marcand un alt pas in evoluția virusului H5N1. O noua analiza ajunge la concluzia ca exista ”dovezi puternice” ca un muncitor din Texas, testat pozitiv pentru H5N1, a luat virusul de la vaci de…

- Exista riscul ca virusul gripei aviare H5N1 sa se raspandeasca la vacile din afara Statelor Unite prin intermediul pasarilor migratoare, a declarat un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. La sfarșitul lunii martie, instituțiile de specialiatate din SUA au verificat siguranța laptelui și a carnii,…

- Primul caz de moarte a unei morse din cauza gripei aviare a fost inregistrat pe una dintre insulele arctice ale Norvegiei, a anunțat un cercetator, scrie The Guardian. Morsa a fost gasita anul trecut pe insula Hopen din arhipelagul Svalbard, a declarat pentru AFP Christian Lydersen, de la Institutul…

- Un oficial de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca exista riscul ca virusul gripei aviare H5N1 sa se raspandeasca la vacile din afara Statelor Unite prin intermediul pasarilor migratoare.

- Gripa aviara se raspandește din ce in ce mai mult. Pot fi afectate și mamiferele, de exemplu vacile. Deși OMS evalueaza in prezent riscul pentru sanatatea publica ca fiind scazut, avertizeaza in continuare impotriva consumului de lapte crud. Raspandirea globala a virusului gripei aviare H5N1 continua…