- Schimbarile in virusul H5N1 al gripei aviare la animale in America de Sud par sa indice ca acest agent patogen se adapteaza mai bine la mamifere, dar cazurile de infectare in randul oamenilor sunt inca sporadice si "nu exista motive de panica", a declarat joi o experta a Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Peste 17 milioane de pasari au fost sacrificate in Japonia in acest sezon. Inlaturarea carcaselor trebuie facuta in mod adecvat pentru a preveni raspandirea virusului sau contaminarea panzei freatice. Autoritatile locale spun ca fermierii au raportat o lipsa de terenuri adecvate pentru a ingropa pasarile…

- Japonia nu mai are unde sa ingroape puii morti de gripa aviara, dupa cel mai grav focar a decimat efectivele de pasari și a dus la creșterea prețurilor la oua. Peste 17 milioane de pasari au fost ucise la nivel național in acest sezon. Eliminarea carcaselor trebuie facuta in mod corespunzator pentru…

- Va declanșa gripa aviara urmatoarea pandemie?! Este intrebarea pe care și-o pun tot mai mulți specialiști. O serie de focare cu acest virus duce la ingrijorarea ca o mutație ar putea, in cele din urma, sa afecteze oamenii și aceasta boala sa fie mai periculoasa decat COVID-19. Epidemiologii avertizeaza…

- O fetita in varsta de 11 ani din Cambodgia a murit din cauza gripei aviare, in prima infectie umana cu H5N1 cunoscuta in aceasta tara din 2014 incoace, au anuntat autoritatile sanitare.Fetita din provincia rurala Prey Veng din sud-estul tarii s-a imbolnavit pe 16 februarie si a fost trimisa pentru a…

- Specialiștii avertizeaza! Urmeaza foamete crunta. Gripa aviara face ravagii in toata lumea. Potrivit medicilor veterinari si expertilor in boli, vom avea o problema pe tot parcursul anului, pentru ca boala a devenit endemica pentru prima data la unele pasari salbatice care transmit virusul pasarilor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, marți, la Digi 24, ca așteapta primele concluzii ale anchetei epidemiologice demarate de catre Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) dupa focarele de gripa aviara descoperite la fermele celui mai mare producator…