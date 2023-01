Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Buzau a transmis o nota de informare catre toate primariile din județ, cu privire la existența unor focare de gripa aviara in țara noastra, descoperite in municipiul Codlea (județul Brașov). „Avand in vedere contextul epidemiologic actual…

- Gripa aviara, cu zeci de focare in țari din Europa, a ajuns in Romania! 130.000 de curcani au fost ingropați aseara langa fermele BRAVCOD, scrie bizbrasov.ro , subliniid ca exista suspiciunea ca boala s-a extins și la o ferma din apropiere, cu peste 110.000 pasari. Ambele ferme aparțin aceluiași producator.…

- O tulpina extrem de contagioasa și letala de gripa aviara a ucis milioane de pasari in salbatice și in crescatorii in ultimul an. Intrucat infecțiile la nivel mondial nu dau semne de incetinire, oamenii de știința, protectorii faunei salbatice și legislatorii cauta noi soluții pentru o pandemie globala,…

- Veterinarii din Cehia au inceput operatiunile de eutanasiere a 220.000 de gaini la o ferma din vestul tarii, unde saptamana trecuta a fost detectata gripa aviara, acesta fiind cel mai mare focar de pana acum, transmite Reuters. Gripa aviara a fost raportata vinerea trecuta la o ferma situata la 150…

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Digi 24, care sunt previziunile la Guvern in conditiile in care comisarul european pentru Economie a declarat ca Europa va intra in recesiune in aceasta iarna. “O parte din aceste informatii ne-au parvenit la Ministerul Economiei, tocmai de aceea am si aceasta…

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria.

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria (NEBIH), transmite MTI, preluata de Agerpres. Autoritatea a precizat ca a instituit o zona de protectie de…

- Gripa aviara a ucis 50,54 de milioane de pasari anul acesta in Statele Unite, cifra reprezentand un record. Prețurile la oua și la carnea de curcan au crescut extrem de mult din aceasta cauza, potrivit Reuters.