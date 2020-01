Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de gripa aviara a fost confirmat intr-o ferma comerciala de pasari situata pe aceeasi platforma Seini din judetul Maramures, unde in urma cu cateva zile, pe 14 ianuarie 2020, a fost diagnosticat primul focar de gripa aviara din Romania, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Autoritatile sunt in alerta, dupa ce un nou focar de gripa aviara a fost confirmat in Maramures, la numai cateva zile dupa ce virusul a aparut prima oara in Romania, in acelasi judet, informeaza...

- Un al doilea focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma de pasari de pe platforma Seini, din judetul Maramures, la trei zile dupa. dupa ce fusese diagnosticat primul focar, transmite Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), relateaza news.ro”In…

- Gripa aviara a intrat in Romania, fiind deja confirmat un focar in județul vecin cu Salajul, Maramureș. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N8 in probele prelevate de la gaini ouatoare ce apartin fermei SC...

- Romania a raportat descoperirea unui focar de gripa aviara H5N8 la o ferma de pasari din Maramures, acesta fiind primul caz de gripa aviara H5N8 descoperit in Romania in ultimii trei ani, a anuntat, miercuri, Organizatia mondiala pentru sanatate animala (OIE), transmite Reuters. Virusul a ucis 11.190…

- Ouale din ferma de gaini din judetul Maramures, unde a fost diagnosticat un focar de gripa aviara, au fost sechestrate inca din faza de suspiciune, in vederea incinerarii, sustin reprezentantii Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR). Acestia confirma ca ouale din ferma din…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor anunta diagnosticarea gripei aviare intr-o ferma de tip comercial din Maramures. In baza Legii nr. 1/2008, a HG nr.1189/2009 și conform solicitarii ANSVSA, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost convocata ședința Centrului…

- Gripa aviara a fost diagnosticata intr-o ferma de gaini ouatoare din județul Maramures. Boala evolueaza la aceasta data in mai multe țari europene.Citește și: SURSE De ce nu-l sacrifica PNL pe Ludovic Orban: planul spectaculos pregatit de liberali in Parlament Potrivit unui comunicat…