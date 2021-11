Gripă aviară în județul Călărași la o lebădă sălbatică. Pericol pentru fermele de păsări Gripa aviara se face tot mai mult simțita in Europa și probabil și la noi situația se va schimba radical in urmatoarea perioada, fiind in pericol inclusiv fermele de pasari. In data de 16 noiembrie, a fost confirmat un caz de gripa aviara inalt patogena (H5N1) pe raza fondului cinegetic de la Frumusani, in localitatea Postavari, in judetul Calarasi la o lebada de vara, anunța Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In luna octombrie 2021, a inceput un nou sezon epidemic al virusului HPAI produs de pasarile salbatice migratoare, arata ANSVSA intr-un comunicat.“DSVSA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

