Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternic focar de gripa aviara din istorie face ravagii in intreaga lume și a dus la sacrificarea a mii de pasari. In timp ce virusul are un impact devastator asupra pasarilor, din cauza transmisibilitații și mortalitații, se pune tot mai des intrebarea cat de ingrijoratoare poate deveni situația…

- Cel mai puternic focar de gripa aviara din istorie face ravagii in intreaga lume și a dus la sacrificarea a mii de pasari. In timp ce virusul are un impact devastator asupra pasarilor, din cauza transmisibilitații și mortalitații, se pune tot mai des intrebarea cat de ingrijoratoare poate deveni situația…

- Alerta sanitar-veterinara la Falticeni unde, marți, in cateva ore, au fost adunate, de pe Acumularea Șomuz III, "La Insula", 15 lebede și o rața moarte. Intre timp, probele recoltate de specialiștii de la Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava au ...

- Gripa aviara a fost confirmata la 28 de lebede gasite moarte pe lacul Batca Doamnei din Piatra Neamt, a anuntat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Neamt. DSVSA Neamt a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca judetul este afectat de gripa aviara H5N1 in privinta…

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria NEBIH , transmite MTI.Autoritatea a precizat ca a instituit o zona de protectie de trei kilometri in jurul…

- Aproape 14.000 de pasari marine, dintre care majoritatea pelicani, au murit din cauza gripei aviare H5N1 in Peru, a anuntat marti Serviciul National pentru Silvicultura si Fauna (Serfor), relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inflația galopanta și gripa aviara au dus la creșterea prețurilor la foie gras și curcan, obligand producatorii și consumatorii de pe ambele maluri ale Atlanticului sa se adapteze pentru sarbatorile tradiționale de Ziua Recunoștinței și Craciun. De la inceputul ultimei epidemii de gripa aviara, peste…

- Analizind situația epidemiologica actuala privind evoluția Gripei aviare la nivel regional, precum și inregistrarea, pe parcursul anului 2022, a trei focare in Republica Moldova, s-a confirmat inca o data rolul primordial pe care il are migrația pasarilor salbatice in transmiterea si propagarea virusului…