Gripă aviară face ravagii în Franța. Milioane de păsări, sacrificate Circa 2,5 milioane de pasari vor fi sacrificate, in Franța, din cauza conditiilor din zona de sud-vest a tarii, unde exista mai multe focare de gripa aviara, a anunțat Ministerul francez al Agriculturii, potrivit Reuters. Au fost deja sacrificate aproximativ 1,2 milioane de pasari, a informat ministerul, iar alte 1,3 milioane de pasari urmeaza ca masura preventiva pentru a evita raspandirea virusului. Nici nu este prima data cand crescatorii de pasari din Franta sunt nevoiti sa sacrifice in masa efectivele. Zona de sud-vest a Frantei este faimoasa pentru industria sa de foie-gras. Aici, insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

