Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17 milioane de pasari au fost sacrificate in Japonia in acest sezon. Inlaturarea carcaselor trebuie facuta in mod adecvat pentru a preveni raspandirea virusului sau contaminarea panzei freatice. Autoritatile locale spun ca fermierii au raportat o lipsa de terenuri adecvate pentru a ingropa pasarile…

- Cea mai grava epidemie de gripa aviara cu care s-a confruntat vreodata Japonia a decimat efectivele de pasari si a dus la cresterea exploziva a pretului la oua, iar acum nu mai exista suficient teren pentru a ingropa pasarile moarte, relateaza Bloomberg, citat de Agerpres. Peste 17 milioane de pasari…

- Cauza primara probabila producerii focarelor de gripa aviara la Codlea o reprezinta pasarile salbatice, reiese dintr-un raport al DSVSA prezentat de Prefectura Brașov. Cea mai probabila cauza a producerii focarelor de gripa aviara la fermele de curcani de la Codlea o reprezinta pasarile salbatice care…

- In țara noastra situația este și mai dramatica. Dupa focarul de gripa aviara de luna trecuta din județul Brașov, in continuare avem cazuri confirmate in județele Neamț, Suceava și Bacau. Ouale s-au scumpit semnificativ in ultima perioada, iar acum, in piețe sau magazine o cutie cu 10 bucați costa aproximativ…

- Specialiștii avertizeaza! Urmeaza foamete crunta. Gripa aviara face ravagii in toata lumea. Potrivit medicilor veterinari si expertilor in boli, vom avea o problema pe tot parcursul anului, pentru ca boala a devenit endemica pentru prima data la unele pasari salbatice care transmit virusul pasarilor…

- Gripa aviara a ajuns in noi colțuri ale lumii și a devenit endemica pentru prima data la unele pasari salbatice care transmit virusul la pasarile de curte. Veterinarii avertizeaza ca boala devine un risc serios pe tot parcursul anului, nu doar in anumite perioade, informeaza Mediafax. Fii…

- O tulpina extrem de contagioasa și letala de gripa aviara a ucis milioane de pasari in salbatice și in crescatorii in ultimul an. Intrucat infecțiile la nivel mondial nu dau semne de incetinire, oamenii de știința, protectorii faunei salbatice și legislatorii cauta noi soluții pentru o pandemie globala,…

- "Primul caz de gripa A-H5 (gripa aviara) a fost confirmat la o fetita de noua ani din provincia Bolivar”, in inima Anzilor, a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat de presa, citat de Reuters. „Banuim ca infectia a fost transmisa prin contact direct cu pasarile purtatoare de virus”, dar ca…