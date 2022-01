Gripa aviară: Aproape o mie de focare în fermele de păsări din Europa Italia este țara cu cel mai mare numar de focare detectate pana in prezent, 307, cu 18 milioane de pasari sacrificate din luna octombrie, transmit 20 Minutes și AFP. Gripa aviara continua sa se raspandeasca in Europa: 950 de ferme infectate pana in prezent, cu toate ca s-a procedat la sacrificarea masiva a pasarilor de curte in incercarea de a opri raspandirea. Potrivit cifrelor din data de 23 ianuarie de pe platforma franceza de epidemio-supraveghere a sanatații animalelor (ESA), 829 de focare de gripa aviara erau inregistrate in fermele din 32 de țari europene. Totalul ajunge la 959 de focare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (in engleza: North Atlantic Treaty Organization, NATO; in franceza: Organisation du traite de l’Atlantique nord, OTAN), cunoscuta și ca Alianța Atlanticului de Nord, este o alianța politico-militara ce reunește 30 de țari din Europa și America de Nord. Organizația…

- “Focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile noiembrie si decembrie in Italia (128 de focare), Polonia (33 de focare) si Ungaria (28 de focare). Alte state membre care au notificat confirmarea de noi focare de gripa aviara inalt patogena, sunt Bulgaria…

- Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale…

- DSU a transmis, pentru news.ro , ca, incepand cu luna octombrie 2021 si pana in prezent, 84 de pacienti cu COVID-19 au fost transferati in unitati spitalicesti din afara tarii.Mai mult de jumatate dintre acestia, respectiv 47, au fost dusi la Spitale din Ungaria. Au mai fost transferati in Germania…

- Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș anunța ca in județul nostrum sunt recomandate a fi luate de catre populație o serie de masuri cu privire la combaterea gripei aviare. Oficialii DSVSA Maramureș susțin ca avand in vedere ca din luna octombrie pana in prezent, mai multe…

- Un nou val de COVID-19 afecteaza in special tari din vestul Europei Un nou val de COVID-19 afecteaza in special tari din vestul Europei. Acolo unde rata de vaccinare este mare, numarul deceselor este mult mai mic. Aproape 53.000 de cazuri noi sunt in Germania, 25.000 de cazuri noi sunt intr-o singura…

- Polonia a depistat mai multe focare de gripa aviara cu tulpina H5N1 inalt patogena la ferme avicole in care cresc aproape 650.000 de pasari, a anunțat luni Organizația Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (OIE). La randul sau, Ministerul Agriculturii din Marea Britaie a confirmat luni un focar de gripa…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista statelor cu risc epidemiologic ridicat de COVID-19, conform careia Olanda intra in zona roșie, iar Ungaria, Germania, Elveția, Cehia trec din zona verde in cea galbena. Noua lista va intra in vigoare din 31 octombrie. Principalele…