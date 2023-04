O femeie a murit in China din cauza gripei aviare H3N8, un virus care circula din 2002 si care nu a facut pana acum victime in randul oamenilor, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. Virusul H3N8, care a aparut pentru prima data pe continentul nord-american, a fost considerat pana acum transmisibil […] The post Gripa aviara a suferit mutatii: Primul deces, inregistrat in China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .