Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a epidemiei de gripa, mai multe școli din județul Brașov și-au suspendat cursurile. Lista cu aceste unitați de invațamant din județul nostru poate fi consultata pe site-ul Ministerului Educației. In total, 12 școli din Brașov sunt inchise parțial. 2.555 de elevi sunt afectați din cauza suspendarii…

- In contextul cazurilor de gripa, Inspectoratul Scolar Judetean Maramures afirma ca la nivel judetean nu s-a semnalat necesitatea inchiderii scolilor de catre directorii unitatilor de invatamant sau DSP. “Referitor la cazurile de gripa confirmate, va comunicam ca Inspectoratul Scolar Judetean Maramures…

- Ministerul Educatiei a transmis, marti, ca, potrivit informarilor primite din partea inspectoratelor scolare, 25 de unitati din tara sunt inchise partial din cauza gripei, fiind afectati peste o mie de elevi. In judetul Calarasi, 60 de prescolari din Oltenita stau acasa, la gradinita fiind suspendate…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Borșa – Tisa (DN 18) ● Baia Mare: bd. Unirii, bd. Republicii ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighet, str. Avram Iancu (DN 18) ● Suciu de Sus (DJ 171) ● Șomcuta – Buciumi. 14:00 – 22:00. Baia Mare – […] Source

- 80 de lideri ai instituțiilor de invațamant romanești – reprezentați ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din invațamantul preuniversitar, reprezentați ai universitaților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 noiembrie,…

- 80 de lideri ai instituțiilor de invațamant romanești – reprezentați ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din invațamantul preuniversitar, reprezentați ai universitaților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 noiembrie,…